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Энди Уилкинсон
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:05
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Сток Сити
1
был в запасе