Энди Уилкинсон
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:05
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Сток Сити
1
был в запасе