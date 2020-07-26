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Давиде Сантон
№18
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 янв. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Рома
-:-
Фиорентина
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Рома
-
Фиорентина
-
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Рома
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Рома
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
Рома
0
Удинезе
2
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
Кальяри
3 : 4
Рома
90'
90'
90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
минуты: 84' - 90'
Кальяри
3
Рома
4
минуты: 84' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
59'
59'
59'
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
29'
29'
29'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Рома
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 84'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 84'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Рома
3
Брешиа
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Парма
2 : 0
Рома
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Парма
2
Рома
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Рома
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Рома
2
Милан
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Кальяри
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
0
Рома
1
был в запасе
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