Энрике Адриано Бусс
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Наполи
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Аталанта
1
Наполи
3
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 14:30
Болонья
3 : 2
Наполи
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 14:30
был в запасе
Болонья
3
Наполи
2
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 23:00
Наполи
2 : 1
Интер
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 23:00
был в запасе
Наполи
2
Интер
1
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
был в запасе
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 20:00
был в запасе
Наполи
1
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Наполи
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
0
Наполи
0
был в запасе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Наполи
2 : 0
Палермо
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Наполи
2
Палермо
0
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:45
Кьево
0 : 1
Наполи
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:45
был в запасе
Кьево
0
Наполи
1
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Фиорентина
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Наполи
2
Фиорентина
1
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
Милан
0 : 4
Наполи
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 21:45
был в запасе
Милан
0
Наполи
4
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:45
Наполи
5 : 0
Лацио
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:45
был в запасе
Наполи
5
Лацио
0
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Эмполи
2 : 2
Наполи
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Эмполи
2
Наполи
2
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Наполи
2 : 2
Сампдория
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
2
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Сассуоло
2
Наполи
1
был в запасе