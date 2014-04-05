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Золтан Гера
№20
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Норвич Сити
0 : 1
Вест Бромвич
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 77' - 83'
Норвич Сити
0
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 83'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
минуты: 85' - 90'
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
минуты: 85' - 90'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Вест Бромвич
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Суонси
1
Вест Бромвич
2
минуты: 75' - 90'
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
Вест Бромвич
0 : 3
Манчестер Юнайтед
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 46' - 90'
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
был в запасе
Вест Бромвич
1
Челси
1
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
3 : 1
Вест Бромвич
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Кристал Пэлас
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 46'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
16:30
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 60'
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 60'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
минуты: 81' - 90'
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
минуты: 88' - 90'
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 88' - 90'
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 77'
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 77'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
88'
88'
88'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
минуты: 79' - 90'
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
минуты: 64' - 90'
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
минуты: 64' - 90'
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
минуты: 88' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 88' - 90'