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Денни Ландзаат
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 73'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 73'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Твенте
0 : 0
Леванте
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Твенте
0
Леванте
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Леванте
3 : 0
Твенте
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 69'
Леванте
3
Твенте
0
минуты: 1' - 69'
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 84' - 90'
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 84' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Твенте
2 : 2
Ганновер-96
84'
84'
84'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 46' - 90'
Твенте
2
Ганновер-96
2
минуты: 46' - 90'