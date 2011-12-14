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Кевин Хофланд
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
ФКСБ
3 : 1
АЕК
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Шальке-04
0 : 0
АЕК
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
был в запасе
Шальке-04
0
АЕК
0
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
АЕК
0 : 5
Шальке-04
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
был в запасе
АЕК
0
Шальке-04
5
был в запасе