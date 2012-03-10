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Фабрис Муамба
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
Болтон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
минуты: 89' - 90'
Болтон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 89' - 90'
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Манчестер Сити
2
Болтон
0
минуты: 87' - 90'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Челси
3 : 0
Болтон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Уиган Атлетик
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Болтон
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 0
Болтон
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Норвич Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 57'
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
Болтон
0 : 0
Арсенал
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Болтон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Манчестер Юнайтед
3
Болтон
0
минуты: 1' - 81'
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90'
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Болтон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 66'
Болтон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 66'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
Блэкберн
1 : 2
Болтон
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Блэкберн
1
Болтон
2
минуты: 1' - 90'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Фулхэм
2 : 0
Болтон
44'
44'
44'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Астон Вилла
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Болтон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Болтон
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 27'
Тоттенхэм
3
Болтон
0
минуты: 1' - 27'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Эвертон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Болтон
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 61'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Болтон
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Вест Бромвич
2
Болтон
1
минуты: 1' - 81'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
18:00
Болтон
5 : 0
Сток Сити
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
5
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Суонси
3 : 1
Болтон
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Суонси
3
Болтон
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Болтон
1
Челси
5
был в запасе
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