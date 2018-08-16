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Матч-центр
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Адам Богдан
№1
Вратарь
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
27 сент. 1987 (32) года
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Хиберниан
0
минуты: 1' - 90'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Рунавик
4 : 6
Хиберниан
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рунавик
4
Хиберниан
6
минуты: 1' - 90'