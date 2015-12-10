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Шимон Павловски
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Базель
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 65' - 90'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 68' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 68' - 90'