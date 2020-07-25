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Хосе Кальехон
№7
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 февр. 1987 (33) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
25.07.2020
25 июля 2020
сб
22:45
Наполи
-:-
Сассуоло
25.07.2020
25 июля 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
-
Сассуоло
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
20:30
Парма
2 : 1
Наполи
22.07.2020
22 июля 2020
ср
20:30
минуты: 65' - 90'
Парма
2
Наполи
1
минуты: 65' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 71'
Наполи
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 71'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Болонья
1 : 1
Наполи
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 62' - 90'
Болонья
1
Наполи
1
минуты: 62' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 2
Милан
12.07.2020
12 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 84'
Наполи
2
Милан
2
минуты: 1' - 84'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Рома
55'
55'
55'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
55'
минуты: 1' - 69'
Наполи
2
Рома
1
минуты: 1' - 69'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Аталанта
2 : 0
Наполи
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 73' - 90'
Аталанта
2
Наполи
0
минуты: 73' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Наполи
3 : 1
СПАЛ
36'
36'
36'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
36'
минуты: 1' - 77'
Наполи
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 77'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Торино
1
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
90'
90'
90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
90'
был в запасе
Наполи
2
Лечче
3
был в запасе
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 75'
Наполи
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 75'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
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