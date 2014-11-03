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Хонатан Перейра
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Эйбар
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
22:45
был в запасе
Райо Вальекано
2
Эйбар
3
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
17.10.2014
17 окт. 2014
пт
22:00
Гранада
0 : 1
Райо Вальекано
39'
39'
39'
17.10.2014
17 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 45' - 90'
Гранада
0
Райо Вальекано
1
минуты: 45' - 90'
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:00
Райо Вальекано
0 : 2
Барселона
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Барселона
2
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
Леванте
0 : 2
Райо Вальекано
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
минуты: 77' - 90'
Леванте
0
Райо Вальекано
2
минуты: 77' - 90'
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетик
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Атлетик
1
был в запасе
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 0
Атлетико
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 55'
Райо Вальекано
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 55'