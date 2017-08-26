Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стив Сидуэлл
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Брайтон & Хов
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2
был в запасе