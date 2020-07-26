Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Альбин Экдаль
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сампдория
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
италия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 31'
Сампдория
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 31'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
52'
52'
52'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Сампдория
3 : 0
Кальяри
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
3
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
25'
25'
25'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Сампдория
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 83'
Аталанта
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 83'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 76'
Лечче
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 76'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сампдория
1 : 2
Болонья
57'
57'
57'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Сампдория
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
39'
39'
39'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
47'
47'
47'
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
28'
28'
28'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 46' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 86' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 86' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры