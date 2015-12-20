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Амаури Карвалью Де Оливейра
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:00
Торино
1 : 1
Рома
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:00
был в запасе
Торино
1
Рома
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:00
Торино
2 : 0
Болонья
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:00
был в запасе
Торино
2
Болонья
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Торино
0 : 1
Интер
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 82' - 90'
Торино
0
Интер
1
минуты: 82' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
2
Торино
1
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Торино
3 : 3
Дженоа
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Торино
3
Дженоа
3
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:00
Лацио
3 : 0
Торино
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:00
был в запасе
Лацио
3
Торино
0
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:45
Торино
1 : 1
Милан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:45
был в запасе
Торино
1
Милан
1
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 1
Палермо
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Палермо
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Торино
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Кьево
1
Торино
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Торино
2 : 0
Сампдория
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Сампдория
0
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Верона
2
Торино
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Торино
3 : 1
Фиорентина
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Торино
3
Фиорентина
1
был в запасе