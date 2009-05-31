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Улоф Мельберг
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 0
Лацио
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Аталанта
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
35'
35'
35'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
13'
13'
13'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:30
Ювентус
1 : 1
Интер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:30
был в запасе
Ювентус
1
Интер
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
21:30
Дженоа
3 : 2
Ювентус
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
21:30
был в запасе
Дженоа
3
Ювентус
2
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Ювентус
3 : 3
Кьево
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кьево
3
минуты: 1' - 90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:30
Рома
1 : 4
Ювентус
69'
69'
69'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:30
69'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
Ювентус
4 : 1
Болонья
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 1
Сампдория
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
22:45
Ювентус
2 : 3
Кальяри
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Удинезе
2
Ювентус
1
был в запасе
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
22:30
Лацио
1 : 1
Ювентус
30'
30'
30'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
22:30
30'
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
38'
38'
38'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
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