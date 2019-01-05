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Лента
Матч-центр
Моя команда
Даррон Гибсон
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
25 окт. 1987 (32) года
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2008/2009
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'