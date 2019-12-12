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Матч-центр
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Гийом Оаро
№99
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2011/2012
2010/2011
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Янг Бойз
1
Порту
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Порту
2
Янг Бойз
1
был в запасе