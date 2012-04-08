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Маркос Венсанио де Албукерке
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
2
Марсель
1
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Бордо
25.03.2012
25 марта 2012
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Бордо
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
22:59
Лион
4 : 4
ПСЖ
73'
73'
73'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
22:59
73'
минуты: 72' - 90'
Лион
4
ПСЖ
4
минуты: 72' - 90'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
22:59
ПСЖ
2 : 2
Монпелье
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
22:59
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
2
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
21:00
ПСЖ
3 : 1
Эвиан
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
3
Эвиан
1
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:59
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
22:59
минуты: 82' - 90'
ПСЖ
3
Тулуза
1
минуты: 82' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:59
ПСЖ
0 : 0
Лилль
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:59
Марсель
3 : 0
ПСЖ
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:59
минуты: 77' - 90'
Марсель
3
ПСЖ
0
минуты: 77' - 90'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
22:59
Бордо
1 : 1
ПСЖ
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
22:00
ПСЖ
2 : 0
Лион
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лион
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Тулуза
1 : 3
ПСЖ
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
ПСЖ
2 : 1
Валансьен
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Валансьен
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
ПСЖ
0 : 1
Лорьян
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
0
Лорьян
1
был в запасе