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Энди Рид
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
14:45
Блэкпул
4 : 3
Болтон
14.05.2011
14 мая 2011
сб
14:45
был в запасе
Блэкпул
4
Болтон
3
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:30
Тоттенхэм
1 : 1
Блэкпул
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:30
был в запасе
Тоттенхэм
1
Блэкпул
1
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
Блэкпул
0 : 0
Сток Сити
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Блэкпул
0
Сток Сити
0
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Блэкпул
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Блэкпул
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
минуты: 60' - 90'
Блэкпул
1
Арсенал
3
минуты: 60' - 90'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
15:30
Фулхэм
3 : 0
Блэкпул
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
15:30
был в запасе
Фулхэм
3
Блэкпул
0
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Блэкберн
2 : 2
Блэкпул
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Блэкберн
2
Блэкпул
2
минуты: 81' - 90'
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
Блэкпул
1 : 3
Челси
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
минуты: 1' - 72'
Блэкпул
1
Челси
3
минуты: 1' - 72'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Блэкпул
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
4
Блэкпул
0
был в запасе
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
Блэкпул
3 : 1
Тоттенхэм
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
был в запасе
Блэкпул
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
минуты: 72' - 90'
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
Эвертон
5 : 3
Блэкпул
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
5
Блэкпул
3
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
минуты: 1' - 60'
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 60'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкпул
1
Сандерленд
2
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
Сандерленд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
был в запасе
Сандерленд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Манчестер Юнайтед
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 82' - 90'
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 82' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 2
Сандерленд
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Сандерленд
2
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:30
Сандерленд
1 : 1
Арсенал
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:30
минуты: 86' - 90'
Сандерленд
1
Арсенал
1
минуты: 86' - 90'