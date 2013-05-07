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Люк Мур
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2008/2009
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Суонси
0 : 0
Манчестер Сити
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Суонси
0
Манчестер Сити
0
минуты: 69' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
17:00
Челси
2 : 0
Суонси
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Челси
2
Суонси
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Суонси
0 : 0
Саутгемптон
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Суонси
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 46'
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Суонси
76'
76'
76'
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Суонси
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Суонси
1 : 2
Тоттенхэм
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Суонси
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Суонси
0 : 2
Арсенал
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Суонси
0
Арсенал
2
минуты: 76' - 90'
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Суонси
33'
33'
33'
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
33'
минуты: 1' - 60'
Вест Бромвич
2
Суонси
1
минуты: 1' - 60'
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Суонси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
85'
85'
85'
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
85'
минуты: 76' - 90'
Суонси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 76' - 90'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Суонси
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
был в запасе
Ливерпуль
5
Суонси
0
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Суонси
4
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 80' - 90'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Суонси
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 57' - 90'
Вест Хэм
1
Суонси
0
минуты: 57' - 90'
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Фулхэм
1 : 2
Суонси
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Фулхэм
1
Суонси
2
был в запасе
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Рединг
0 : 0
Суонси
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 68'
Рединг
0
Суонси
0
минуты: 1' - 68'
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
16:30
Суонси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
16:30
минуты: 71' - 90'
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 71' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 0
Суонси
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
16:30
минуты: 74' - 90'
Тоттенхэм
1
Суонси
0
минуты: 74' - 90'
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Суонси
3 : 4
Норвич Сити
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Суонси
3
Норвич Сити
4
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Арсенал
0 : 2
Суонси
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Арсенал
0
Суонси
2
минуты: 68' - 90'
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Суонси
3 : 1
Вест Бромвич
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 64' - 90'
Суонси
3
Вест Бромвич
1
минуты: 64' - 90'
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Суонси
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Суонси
2
был в запасе
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