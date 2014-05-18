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Марек Чех
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Лацио
1 : 0
Болонья
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Катания
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Катания
2
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
0
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 61' - 90'
Болонья
0
Фиорентина
3
минуты: 61' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
Ювентус
1 : 0
Болонья
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
был в запасе
Ювентус
1
Болонья
0
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
Болонья
1 : 1
Парма
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:30
был в запасе
Болонья
1
Парма
1
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2 : 2
Болонья
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
минуты: 1' - 60'
Интер
2
Болонья
2
минуты: 1' - 60'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Болонья
0
Аталанта
2
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Кьево
3 : 0
Болонья
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Кьево
3
Болонья
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кальяри
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
2
Болонья
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Болонья
0
Сассуоло
0
минуты: 90' - 90'
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Верона
0 : 0
Болонья
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Болонья
0
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:45
Болонья
0 : 1
Рома
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:45
был в запасе
Болонья
0
Рома
1
был в запасе
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
был в запасе
Милан
1
Болонья
0
был в запасе
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
Болонья
0 : 0
Лацио
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
минуты: 72' - 90'
Болонья
0
Лацио
0
минуты: 72' - 90'
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Катания
2 : 0
Болонья
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Катания
2
Болонья
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
Болонья
1 : 0
Дженоа
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:30
был в запасе
Болонья
1
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Болонья
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Болонья
0
был в запасе
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе
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