Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Черемисин
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
76'
76'
76'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
был в запасе
Сочи
1
Урал
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
был в запасе
Сочи
2
Иртыш
0
был в запасе
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Волга
3
Сочи
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
был в запасе
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
был в запасе
Сочи
0
Кубань
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе