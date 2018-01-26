Вито Манноне
№1
Вратарь
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Команда
Рединг
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
был в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
был в запасе
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 23:00
Рединг
3 : 0
Стивенидж
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 23:00
был в запасе
Рединг
3
Стивенидж
0
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Стивенидж
0 : 0
Рединг
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Стивенидж
0
Рединг
0
был в запасе