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Лента
Матч-центр
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Вито Манноне
№1
Вратарь
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Команда
Рединг
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2009/2010
2008/2009
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
Рединг
3 : 0
Стивенидж
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
был в запасе
Рединг
3
Стивенидж
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Стивенидж
0 : 0
Рединг
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Стивенидж
0
Рединг
0
был в запасе