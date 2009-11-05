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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристиан Немет
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
5 янв. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
АЕК
2 : 2
БАТЭ
90'
90'
90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
БАТЭ
2 : 1
АЕК
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 82'
БАТЭ
2
АЕК
1
минуты: 1' - 82'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Эвертон
4 : 0
АЕК
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
Эвертон
4
АЕК
0
был в запасе