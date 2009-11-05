Кристиан Немет
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
5 янв. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
АЕК
2 : 2
БАТЭ
90'
90'
90'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
БАТЭ
2 : 1
АЕК
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 82'
БАТЭ
2
АЕК
1
минуты: 1' - 82'
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Эвертон
4 : 0
АЕК
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
был в запасе
Эвертон
4
АЕК
0
был в запасе