Матеуш Алберту Контрейраш
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
Райо Вальекано
3 : 1
Леванте
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
был в запасе
Райо Вальекано
3
Леванте
1
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Райо Вальекано
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 64' - 90'
Реал Сосьедад
2
Райо Вальекано
1
минуты: 64' - 90'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:15
минуты: 64' - 90'
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
минуты: 64' - 90'
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал
3
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Малага
1 : 1
Райо Вальекано
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
минуты: 77' - 90'
Малага
1
Райо Вальекано
1
минуты: 77' - 90'
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
Райо Вальекано
2 : 1
Вильярреал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:15
минуты: 81' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
1
минуты: 81' - 90'
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:30
минуты: 80' - 90'
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
минуты: 80' - 90'
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 70' - 90'
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
минуты: 70' - 90'
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
минуты: 56' - 90'
Гранада
2
Райо Вальекано
2
минуты: 56' - 90'
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
минуты: 70' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
минуты: 70' - 90'
07.03.2016 07 марта 2016 пн 22:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
07.03.2016 07 марта 2016 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
Райо Вальекано
1 : 5
Барселона
57'
57'
57'
03.03.2016 03 марта 2016 чт 23:00
57'
минуты: 1' - 80'
Райо Вальекано
1
Барселона
5
минуты: 1' - 80'
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:30
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
48', 51'
48', 51'
48', 51'
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:30
48', 51'
минуты: 45' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 45' - 90'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Севилья
43'
43'
43'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 14:00
43'
минуты: 35' - 90'
Райо Вальекано
2
Севилья
2
минуты: 35' - 90'
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Спортинг
2 : 2
Райо Вальекано
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Спортинг
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:15
Райо Вальекано
2 : 0
Лас-Пальмас
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:15
был в запасе
Райо Вальекано
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
был в запасе
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Райо Вальекано
3
Сельта
0
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 14:00
минуты: 69' - 90'
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
минуты: 69' - 90'
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 0:05
минуты: 76' - 90'
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 76' - 90'
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