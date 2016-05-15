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Матеуш Алберту Контрейраш
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Райо Вальекано
3 : 1
Леванте
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
3
Леванте
1
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Райо Вальекано
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Реал Сосьедад
2
Райо Вальекано
1
минуты: 64' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:15
минуты: 64' - 90'
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
минуты: 64' - 90'
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Малага
1 : 1
Райо Вальекано
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 77' - 90'
Малага
1
Райо Вальекано
1
минуты: 77' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Райо Вальекано
2 : 1
Вильярреал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
минуты: 81' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
1
минуты: 81' - 90'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
минуты: 80' - 90'
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
минуты: 80' - 90'
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 70' - 90'
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
минуты: 70' - 90'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
минуты: 56' - 90'
Гранада
2
Райо Вальекано
2
минуты: 56' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
минуты: 70' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
минуты: 70' - 90'
07.03.2016
07 марта 2016
пн
22:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
07.03.2016
07 марта 2016
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
03.03.2016
03 марта 2016
чт
23:00
Райо Вальекано
1 : 5
Барселона
57'
57'
57'
03.03.2016
03 марта 2016
чт
23:00
57'
минуты: 1' - 80'
Райо Вальекано
1
Барселона
5
минуты: 1' - 80'
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
48', 51'
48', 51'
48', 51'
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
48', 51'
минуты: 45' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 45' - 90'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Севилья
43'
43'
43'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
43'
минуты: 35' - 90'
Райо Вальекано
2
Севилья
2
минуты: 35' - 90'
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:30
Спортинг
2 : 2
Райо Вальекано
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Спортинг
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:15
Райо Вальекано
2 : 0
Лас-Пальмас
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:15
был в запасе
Райо Вальекано
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
был в запасе
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Райо Вальекано
3
Сельта
0
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
минуты: 69' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 76' - 90'
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 76' - 90'
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