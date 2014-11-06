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Матч-центр
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Луис Ибаньес
№3
Защитник
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Команда
Зриньски
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
1 : 5
Зальцбург
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Зальцбург
5
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Зальцбург
4
Динамо
2
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Динамо
5
Астра
1
был в запасе