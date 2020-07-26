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Матч-центр
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Марио Манджукич
№17
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе