Марио Манджукич
№17
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
Ювентус
-:-
Сампдория
26.07.2020 26 июля 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
-
Сампдория
-
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе