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Деян Ловрен
№6
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 июля 1989 (31) год
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
-:-
Ливерпуль
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
-
Ливерпуль
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
Ливерпуль
5 : 3
Челси
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
был в запасе
Ливерпуль
5
Челси
3
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
Арсенал
2 : 1
Ливерпуль
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
был в запасе
Арсенал
2
Ливерпуль
1
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
1
Бернли
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Кристал Пэлас
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
был в запасе
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
0
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
минуты: 73' - 90'
Эвертон
0
Ливерпуль
0
минуты: 73' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Вест Хэм
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
был в запасе
Ливерпуль
3
Вест Хэм
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
23:15
Ливерпуль
5 : 2
Эвертон
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
5
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Сити
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
50'
50'
50'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
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