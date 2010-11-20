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Бартломей Гржелак
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:00
Сибирь
2 : 5
Зенит
6'
6'
6'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:00
6'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
61'
61'
61'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
61'
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
10:45
Сибирь
0 : 0
Спартак
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
10:45
был в запасе
Сибирь
0
Спартак
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
10:45
Сибирь
2 : 2
Рубин
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
10:45
минуты: 1' - 88'
Сибирь
2
Рубин
2
минуты: 1' - 88'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
38'
38'
38'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
38'
минуты: 1' - 85'
Ростов
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 85'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 46'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
19:45
Спартак-Нальчик
4 : 2
Сибирь
15'
15'
15'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
19:45
минуты: 1' - 46'
Спартак-Нальчик
4
Сибирь
2
минуты: 1' - 46'