Мирослав Радович
№32
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
16 янв. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Дюделанж
2
Легия
2
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
был в запасе
Легия
1
Дюделанж
2
был в запасе