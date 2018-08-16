Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мирослав Радович
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
16 янв. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Дюделанж
2
Легия
2
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
22:00
был в запасе
Легия
1
Дюделанж
2
был в запасе