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Матч-центр
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Войцех Скаба
№84
Вратарь
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2011/2012
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
был в запасе
Аполлон
0
Легия
2
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Легия
0 : 2
Лацио
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Легия
0
Лацио
2
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Легия
0 : 2
Трабзонспор
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Легия
0
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Легия
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Легия
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
24'
24'
24'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 0
Легия
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'