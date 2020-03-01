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Рафаэл (Рафаэл Перейра Да Силва)
№20
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
минуты: 84' - 90'
Лион
2
Сент-Этьен
0
минуты: 84' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Лион
2
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
52'
52'
52'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
24'
24'
24'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
79'
79'
79'
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Страсбур
1
Лион
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Лион
2
Метц
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
0
Дижон
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 70'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 70'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
был в запасе
Лион
0
Нант
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
1
Бордо
1
был в запасе