Матия Кристич
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
32'
32'
32'
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012 15 мая 2012 вт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
был в запасе
Луч
1
Химки
2
был в запасе
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
минуты: 53' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 53' - 90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
был в запасе
Луч
2
Черноморец
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Балтика
1
Луч
1
минуты: 87' - 90'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 11:00
Луч
2 : 1
Оренбург
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
Луч
2 : 1
Шинник
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
66'
66'
66'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Луч
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1 : 3
Луч
14'
14'
14'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
14'
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
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