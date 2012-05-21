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Матия Кристич
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
32'
32'
32'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
был в запасе
Луч
1
Химки
2
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
минуты: 53' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 53' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
был в запасе
Луч
2
Черноморец
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Балтика
1
Луч
1
минуты: 87' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
11:00
Луч
2 : 1
Оренбург
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
Луч
2 : 1
Шинник
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Луч
66'
66'
66'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Луч
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
14'
14'
14'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
14'
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
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