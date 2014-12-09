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Саша Клестан
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Боруссия
1 : 1
Андерлехт
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 69'
Боруссия
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 69'
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 84' - 90'
Андерлехт
2
Галатасарай
0
минуты: 84' - 90'
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Арсенал
3 : 3
Андерлехт
87'
87'
87'
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Андерлехт
1 : 2
Арсенал
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
1
Арсенал
2
был в запасе
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Боруссия
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
0
Боруссия
3
был в запасе
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 67' - 90'
Галатасарай
1
Андерлехт
1
минуты: 67' - 90'