Андреа Консильи
№47
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 22:45
Наполи
-:-
Сассуоло
25.07.2020 25 июля 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
-
Сассуоло
-
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
18.07.2020 18 июля 2020 сб 20:30
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
18.07.2020 18 июля 2020 сб 20:30
был в запасе
Кальяри
1
Сассуоло
1
был в запасе
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Сассуоло
3 : 3
Ювентус
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Болонья
1 : 2
Сассуоло
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 3
Сассуоло
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Сассуоло
3
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
Интер
3 : 3
Сассуоло
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90'
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
Аталанта
4 : 1
Сассуоло
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
90'
90'
90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Рома
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
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