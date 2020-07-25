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Андреа Консильи
№47
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
22:45
Наполи
-:-
Сассуоло
25.07.2020
25 июля 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
-
Сассуоло
-
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
18.07.2020
18 июля 2020
сб
20:30
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
18.07.2020
18 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Кальяри
1
Сассуоло
1
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Сассуоло
3 : 3
Ювентус
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Болонья
1 : 2
Сассуоло
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Фиорентина
1 : 3
Сассуоло
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Сассуоло
3
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Интер
3 : 3
Сассуоло
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
Аталанта
4 : 1
Сассуоло
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
90'
90'
90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Рома
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
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