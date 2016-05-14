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Паоло Де Челье
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Труа
1 : 1
Марсель
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Труа
1
Марсель
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
Бастия
2 : 1
Марсель
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Бастия
2
Марсель
1
был в запасе
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Марсель
2 : 5
Ренн
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Марсель
2
Ренн
5
был в запасе
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:30
был в запасе
Газелек
1
Марсель
1
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:00
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
1
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
Марсель
1 : 2
ПСЖ
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
ПСЖ
2
был в запасе
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
90'
90'
90'
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
минуты: 86' - 90'
Монпелье
0
Марсель
1
минуты: 86' - 90'
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
Марсель
1 : 1
Лилль
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 45' - 90'
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 45' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
Лион
1 : 1
Марсель
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Лион
1
Марсель
1
минуты: 90' - 90'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
был в запасе
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Марсель
0 : 1
Ницца
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Марсель
0
Ницца
1
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
23:00
Нант
0 : 1
Марсель
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
23:00
был в запасе
Нант
0
Марсель
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
минуты: 1' - 72'
ПСЖ
2
Марсель
1
минуты: 1' - 72'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 2
Анжер
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
22:00
минуты: 1' - 77'
Тулуза
1
Марсель
1
минуты: 1' - 77'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Лион
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
минуты: 74' - 90'
Марсель
4
Бастия
1
минуты: 74' - 90'