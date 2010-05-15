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Адефеми Олубайо
№13
Защитник
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Команда
Булонь
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Булонь
1 : 0
Ренн
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90'
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Булонь
28'
28'
28'
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
28'
минуты: 1' - 81'
Лилль
3
Булонь
1
минуты: 1' - 81'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Булонь
0
Монпелье
2
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
80'
80'
80'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 43' - 90'
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 43' - 90'
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
был в запасе
Булонь
0
Валансьен
2
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Осер
0 : 0
Булонь
24'
24'
24'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Осер
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Булонь
0 : 0
Сошо
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
0
Сошо
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
61'
61'
61'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90'
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Булонь
2 : 1
Ланс
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
2
Ланс
1
минуты: 1' - 90'
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Булонь
2 : 5
ПСЖ
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Булонь
2
ПСЖ
5
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Булонь
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Булонь
1
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Булонь
2 : 3
Лилль
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Булонь
2
Лилль
3
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Монпелье
1 : 0
Булонь
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Булонь
0 : 2
Бордо
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Валансьен
1 : 1
Булонь
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валансьен
1
Булонь
1
минуты: 1' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Булонь
0 : 0
Осер
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 83'
Булонь
0
Осер
0
минуты: 1' - 83'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Булонь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 65' - 90'
Сент-Этьен
0
Булонь
1
минуты: 65' - 90'