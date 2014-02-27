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Лента
Матч-центр
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Секу Сиссе
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Генк
0 : 2
Анжи
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 72' - 90'
Генк
0
Анжи
2
минуты: 72' - 90'
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
20:00
Анжи
0 : 0
Генк
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 64'
Анжи
0
Генк
0
минуты: 1' - 64'