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Андрей-Лорел Серан
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
24'
24'
24'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 1' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
был в запасе