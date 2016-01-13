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Рамирес Сантос До Насименто
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
Челси
2 : 2
Вест Бромвич
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Челси
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Челси
3
был в запасе
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Челси
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
минуты: 68' - 90'
Манчестер Юнайтед
0
Челси
0
минуты: 68' - 90'
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 2
Уотфорд
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Челси
2
Уотфорд
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Челси
3
Сандерленд
1
минуты: 82' - 90'
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Челси
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 0
Норвич Сити
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Челси
1
Норвич Сити
0
минуты: 87' - 90'
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:30
Сток Сити
1 : 0
Челси
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 76'
Сток Сити
1
Челси
0
минуты: 1' - 76'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
Челси
1 : 3
Ливерпуль
4'
4'
4'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
4'
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 1
Челси
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 82'
Вест Хэм
2
Челси
1
минуты: 1' - 82'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 3
Саутгемптон
43'
43'
43'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Челси
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 46'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Челси
79'
79'
79'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:30
79'
минуты: 73' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
2
минуты: 73' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
минуты: 68' - 90'
Челси
2
Арсенал
0
минуты: 68' - 90'
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Челси
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 63'
Манчестер Сити
3
Челси
0
минуты: 1' - 63'
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
19:30
Челси
2 : 2
Суонси
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Челси
2
Суонси
2
был в запасе