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Жерон Симайс
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Крылья Советов
0 : 0
Анжи
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
06.05.2016
06 мая 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Уфа
06.05.2016
06 мая 2016
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Урал
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Динамо
0
Крылья Советов
1
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 90' - 90'
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 64' - 90'
Мордовия
1
Крылья Советов
2
минуты: 64' - 90'
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
39'
39'
39'
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 84'
Спартак
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 84'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
ЦСКА
0 : 2
Крылья Советов
82'
82'
82'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Краснодар
4
был в запасе
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
Уфа
1 : 0
Крылья Советов
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 83'
Уфа
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 83'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 89' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 89' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
76'
76'
76'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
минуты: 57' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
0
минуты: 57' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Мордовия
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
минуты: 85' - 90'
Крылья Советов
1
Мордовия
0
минуты: 85' - 90'
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