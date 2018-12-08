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Лоран Киман
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 авг. 1985 (34) года
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
22'
22'
22'
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Генгам
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Дижон
44'
44'
44'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Марсель
2
Дижон
0
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 4
Ним
28'
28'
28'
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Ним
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Монако
2 : 2
Дижон
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Лилль
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
3 : 0
Дижон
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
3
Дижон
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Дижон
0 : 3
Лион
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Дижон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
1 : 3
Анжер
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Анжер
3
минуты: 1' - 90'