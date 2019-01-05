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Матч-центр
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Маруан Феллайни
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 нояб. 1987 (32) года
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2008/2009
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
был в запасе