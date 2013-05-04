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Никита Рукавица
№36
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 2
Майнц
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 54'
Ганновер-96
2
Майнц
2
минуты: 1' - 54'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 81'
Боруссия
2
Майнц
0
минуты: 1' - 81'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 63' - 90'
Майнц
1
Боруссия
2
минуты: 63' - 90'
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Майнц
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
1
Майнц
0
был в запасе
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
минуты: 1' - 59'
Майнц
2
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 59'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:30
Вердер
2 : 1
Майнц
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:30
был в запасе
Вердер
2
Майнц
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Хоффенхайм
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 62'
Майнц
3
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 62'
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 2
Майнц
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Майнц
2
был в запасе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Майнц
1 : 0
Фортуна
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
был в запасе
Майнц
1
Фортуна
0
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:30
Вольфсбург
0 : 2
Майнц
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
0
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
минуты: 1' - 59'
Шальке-04
3
Майнц
0
минуты: 1' - 59'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Аугсбург
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Майнц
2
Аугсбург
0
минуты: 84' - 90'