Лаутаро Акоста
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
минуты: 65' - 90'
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 65' - 90'
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
минуты: 1' - 66'
Осасуна
3
Севилья
2
минуты: 1' - 66'
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 21:00
был в запасе
Севилья
1
Эркулес
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 23:55
Расинг
3 : 2
Севилья
86'
86'
86'
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 23:55
минуты: 77' - 90'
Расинг
3
Севилья
2
минуты: 77' - 90'
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Севилья
0 : 0
Малага
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Севилья
0
Малага
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:55
минуты: 54' - 90'
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 54' - 90'
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Севилья
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Севилья
3
был в запасе
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 22:00
был в запасе
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 23:00
Реал
1 : 0
Севилья
90'
90'
90'
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 23:00
минуты: 78' - 90'
Реал
1
Севилья
0
минуты: 78' - 90'
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:00
Севилья
1 : 3
Альмерия
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 22:00
минуты: 78' - 90'
Севилья
1
Альмерия
3
минуты: 78' - 90'
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 21:00
Севилья
1 : 2
Мальорка
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 21:00
был в запасе
Севилья
1
Мальорка
2
был в запасе
08.11.2010 08 нояб. 2010 пн 23:30
Севилья
2 : 0
Валенсия
08.11.2010 08 нояб. 2010 пн 23:30
был в запасе
Севилья
2
Валенсия
0
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 22:00
Спортинг
2 : 0
Севилья
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 22:00
минуты: 73' - 90'
Спортинг
2
Севилья
0
минуты: 73' - 90'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 20:00
Эркулес
2 : 0
Севилья
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 20:00
минуты: 1' - 56'
Эркулес
2
Севилья
0
минуты: 1' - 56'
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 22:55
Севилья
1 : 1
Расинг
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 22:55
минуты: 80' - 90'
Севилья
1
Расинг
1
минуты: 80' - 90'
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
Малага
1 : 2
Севилья
78'
78'
78'
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 22:00
минуты: 66' - 90'
Малага
1
Севилья
2
минуты: 66' - 90'