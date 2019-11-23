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Лента
Матч-центр
Моя команда
Абду Траоре
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
47'
47'
47'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
47'
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'