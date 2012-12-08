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Себастьен Скиллачи
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Вест Бромвич
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Арсенал
0 : 2
Суонси
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
0
Суонси
2
был в запасе