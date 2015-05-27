Фернандо Наварро
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2015 27 мая 2015 ср 21:45
Днепр
2 : 3
Севилья
27.05.2015 27 мая 2015 ср 21:45
был в запасе
Днепр
2
Севилья
3
был в запасе
14.05.2015 14 мая 2015 чт 22:05
Фиорентина
0 : 2
Севилья
14.05.2015 14 мая 2015 чт 22:05
был в запасе
Фиорентина
0
Севилья
2
был в запасе
07.05.2015 07 мая 2015 чт 22:05
Севилья
3 : 0
Фиорентина
07.05.2015 07 мая 2015 чт 22:05
был в запасе
Севилья
3
Фиорентина
0
был в запасе
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Зенит
2 : 2
Севилья
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Зенит
2
Севилья
2
был в запасе
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Севилья
2 : 1
Зенит
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Севилья
2
Зенит
1
был в запасе
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
Севилья
2 : 1
Вильярреал
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
был в запасе
Севилья
2
Вильярреал
1
был в запасе
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
Вильярреал
1 : 3
Севилья
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
был в запасе
Вильярреал
1
Севилья
3
был в запасе
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
Боруссия
2 : 3
Севилья
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Боруссия
2
Севилья
3
минуты: 81' - 90'
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
Севилья
1 : 0
Боруссия
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'