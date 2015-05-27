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Фернандо Наварро
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2010/2011
27.05.2015
27 мая 2015
ср
21:45
Днепр
2 : 3
Севилья
27.05.2015
27 мая 2015
ср
21:45
был в запасе
Днепр
2
Севилья
3
был в запасе
14.05.2015
14 мая 2015
чт
22:05
Фиорентина
0 : 2
Севилья
14.05.2015
14 мая 2015
чт
22:05
был в запасе
Фиорентина
0
Севилья
2
был в запасе
07.05.2015
07 мая 2015
чт
22:05
Севилья
3 : 0
Фиорентина
07.05.2015
07 мая 2015
чт
22:05
был в запасе
Севилья
3
Фиорентина
0
был в запасе
23.04.2015
23 апр. 2015
чт
22:05
Зенит
2 : 2
Севилья
23.04.2015
23 апр. 2015
чт
22:05
был в запасе
Зенит
2
Севилья
2
был в запасе
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
Севилья
2 : 1
Зенит
16.04.2015
16 апр. 2015
чт
22:05
был в запасе
Севилья
2
Зенит
1
был в запасе
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Севилья
2 : 1
Вильярреал
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
был в запасе
Севилья
2
Вильярреал
1
был в запасе
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
Вильярреал
1 : 3
Севилья
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
был в запасе
Вильярреал
1
Севилья
3
был в запасе
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
Боруссия
2 : 3
Севилья
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 81' - 90'
Боруссия
2
Севилья
3
минуты: 81' - 90'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
Севилья
1 : 0
Боруссия
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'