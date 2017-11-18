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Олег Власов
№84
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2013/2014
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 63'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 87'
Кубань
0
Сочи
1
минуты: 1' - 87'
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 1' - 87'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 1' - 87'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 59' - 90'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 59' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Сочи
3
Зенит-2
3
минуты: 1' - 46'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 65'
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 65'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 73'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
80'
80'
80'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
80'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
75'
75'
75'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
75'
минуты: 55' - 90'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 55' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 69'
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 69'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 83'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 83'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
36'
36'
36'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
36'
минуты: 1' - 74'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 1' - 74'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Сочи
2
Кубань
2
минуты: 1' - 59'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 81'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 81'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 75'
Сочи
2
Факел
0
минуты: 1' - 75'