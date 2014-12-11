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Олег Красноперов
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2011/2012
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
37'
37'
37'
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Легия
2 : 1
Металлист
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 81'
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 81'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 57'
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 57'
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'